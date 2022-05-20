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Українців попередили про фейки. Їх поширюють для дестабілізації та прикриття ДРГ

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Україна, П'ятниця 20 травня 2022 15:36
Українців попередили про фейки. Їх поширюють для дестабілізації та прикриття ДРГ Фото: ЗСУ закликали не поширювати фейки про стрільби та вибухи (freepik)
Автор: Наталія Юрченко

Українців закликали не поширювати фейкові повідомлення про стрільби та вибухонебезпечні заходи. Така інформація дестабілізує ситуацію та може бути прикриттям діяльності диверсійних груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

За словами офіцера Владислава Назарова, подібні повідомлення поширюються у приватних чатах, соціальних мережах та Telegram-каналах. Якщо інформація не підтверджена військовим командуванням, вона є фейковою.

"Їх розповсюдження спрямовано на дестабілізацію обстановки в регіоні, а можливо й прикриття діяльності диверсійних груп. Будьте пильними, довіряйте тільки достовірним джерелам інформації, а про поширення недостовірної чи розголошення забороненої інформації - повідомляйте компетентні органи", - зазначили в ЗСУ.

Нагадаємо, в Міноборони попередили, що окупанти шукають нові рубежі для запуску ракет по Україні. Зокрема, ворог може здійснювати обстріл з півночі Криму.

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