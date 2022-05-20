Українців попередили про фейки. Їх поширюють для дестабілізації та прикриття ДРГ
Українців закликали не поширювати фейкові повідомлення про стрільби та вибухонебезпечні заходи. Така інформація дестабілізує ситуацію та може бути прикриттям діяльності диверсійних груп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
За словами офіцера Владислава Назарова, подібні повідомлення поширюються у приватних чатах, соціальних мережах та Telegram-каналах. Якщо інформація не підтверджена військовим командуванням, вона є фейковою.
"Їх розповсюдження спрямовано на дестабілізацію обстановки в регіоні, а можливо й прикриття діяльності диверсійних груп. Будьте пильними, довіряйте тільки достовірним джерелам інформації, а про поширення недостовірної чи розголошення забороненої інформації - повідомляйте компетентні органи", - зазначили в ЗСУ.
Нагадаємо, в Міноборони попередили, що окупанти шукають нові рубежі для запуску ракет по Україні. Зокрема, ворог може здійснювати обстріл з півночі Криму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.