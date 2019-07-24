Росія заявила про захоплення Північною Кореєю її судна в Японському морі

Прикордонники Північної Кореї затримали російський сейнер "Сянхайлінь-8", на борту якого знаходяться 17 осіб. Як передає РБК-Україна, про це повідомляють російські ЗМІ.

Посилаючись на заяву директора ТОВ "Північно-Східна риболовна компанія", якій належить судно, інцидент стався в ніч з 16 на 17 липня, коли судно прямувало на промисел. Однак до 18 липня в компанії припускали, що судно знаходиться в дрейфі, а зв'язок відсутній з технічних причин.

Екіпаж судна складається з 17 осіб, 15 з них громадяни РФ.

У компанії відзначили, що причиною затримання прикордонники КНДР назвали незаконний перетин кордону. Як стверджують моряки, північнокорейці зупинили сейнер у 53 милях від берега - це майже 100 км.

При цьому російська сторона заявляє, що територіальними водами вважається зона в 12 морських миль від берега - відповідно до Конвенції ООН по морському праву.

Нагадаємо, океанський український траулер "Іван Голубець" затонув в понеділок, 21 липня, вночі біля мавританського порту Нуадібу.