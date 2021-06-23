Росія заявила про "вибухонебезпечну" ситуацію в Європі, посилюється військове протистояння

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про "вибухонебезпечну" ситуацію в Європі. Закріпилася тенденція до посилення військового протистояння між блоком і РФ.

Про це він заявив на Московській конференції з міжнародної безпеки, повідомляє ТАСС .

За його словами, НАТО відпрацьовує маршрути оперативного перекидання військ до кордонів Союзної держави Росії та Білорусі.

Він заявив про "вибухонебезпечну" ситуації в Європі, яка вимагає "прийняття рішень по її деескалації".

"В цілому ситуація в Європі вибухонебезпечна, що вимагає прийняття конкретних кроків по її деескалації. Ряд заходів був запропонований російською стороною. Наприклад, мова йшла про відведення районів навчань від лінії зіткнення", - сказав він.