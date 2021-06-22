ЄС може посилити економічні санкції проти Росії, - МЗС Польщі

Євросоюз не розглядає можливість ослаблення економічних санкцій проти Росії . Обмежувальні заходи щодо Москви можуть бути посилені, оскільки російське керівництво не змінило свою поведінку.

"З російського боку нічого не змінилося, тому ослаблення, звичайно, не варіант, якщо очікувати змін, швидше посилення", - сказав міністр.

Рау додав, що під час дискусії щодо Білорусі в Раді ЄС глави МЗС закликали не розглядати білоруське питання у відриві від політики Москви. "Тому що це ключ до розуміння цієї проблеми і цієї кризи", - уточнив він.

На думку Рау, Євросоюз повинен формувати відносини з Москвою починаючи з оцінки поваги прав людини і положення громадянського суспільства в Росії.