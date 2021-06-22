ЄС може посилити економічні санкції проти Росії, - МЗС Польщі
Євросоюз не розглядає можливість ослаблення економічних санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи щодо Москви можуть бути посилені, оскільки російське керівництво не змінило свою поведінку.
Про це заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, передає Polskie Radio.
"З російського боку нічого не змінилося, тому ослаблення, звичайно, не варіант, якщо очікувати змін, швидше посилення", - сказав міністр.
Рау додав, що під час дискусії щодо Білорусі в Раді ЄС глави МЗС закликали не розглядати білоруське питання у відриві від політики Москви. "Тому що це ключ до розуміння цієї проблеми і цієї кризи", - уточнив він.
На думку Рау, Євросоюз повинен формувати відносини з Москвою починаючи з оцінки поваги прав людини і положення громадянського суспільства в Росії.
Нагадаємо, 21 червня Рада ЄС на рік продовжила санкції проти Росії, які були введені у відповідь на незаконну окупацію Криму.