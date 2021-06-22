ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС може посилити економічні санкції проти Росії, - МЗС Польщі

Новость на русском →
Варшава, Вівторок 22 червня 2021 14:51
ЄС може посилити економічні санкції проти Росії, - МЗС Польщі Фото: міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз не розглядає можливість ослаблення економічних санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи щодо Москви можуть бути посилені, оскільки російське керівництво не змінило свою поведінку.

Про це заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, передає Polskie Radio.

"З російського боку нічого не змінилося, тому ослаблення, звичайно, не варіант, якщо очікувати змін, швидше посилення", - сказав міністр.

Рау додав, що під час дискусії щодо Білорусі в Раді ЄС глави МЗС закликали не розглядати білоруське питання у відриві від політики Москви. "Тому що це ключ до розуміння цієї проблеми і цієї кризи", - уточнив він.

На думку Рау, Євросоюз повинен формувати відносини з Москвою починаючи з оцінки поваги прав людини і положення громадянського суспільства в Росії.

Нагадаємо, 21 червня Рада ЄС на рік продовжила санкції проти Росії, які були введені у відповідь на незаконну окупацію Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація Польша Санкції
NEWS
Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року
Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року
DAILY
Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою