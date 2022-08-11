Росія заявила про витік аміаку після аварії на заводі в Донецьку
В окупованому Донецьку нібито стався витік аміаку на пивоварному заводі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".
Завод розташований в Калінінському районі міста.
"На вулицях Донецька після обстрілу відчувається різкий запах аміаку. На місці події працюють співробітники екстрених служб в протигазах", - пише російське агентство.
Як повідомляється, окупаційна влада закликала місцевих жителів сидіти вдома і дихати через ватно-марлеві пов'язки. Також стверджується, що "зона ураження хімікатами становить два кілометри".
Так звана "МНС ДНР "просить жителів"вжити заходів для додаткової герметизації своїх квартир (будинків), приміщень".
Окупанти в обстрілі заводу традиційно звинуватили ЗСУ. Українська сторона поки що не коментувала це повідомлення.
Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа у будівлі залізничного вокзалу в Київському районі міста.
До цього в Донецьку сталася велика пожежа на нафтобазі після вибуху.
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