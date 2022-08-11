Росія заявила про витік аміаку після аварії на заводі в Донецьку

В окупованому Донецьку нібито стався витік аміаку на пивоварному заводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС" .

Завод розташований в Калінінському районі міста.

"На вулицях Донецька після обстрілу відчувається різкий запах аміаку. На місці події працюють співробітники екстрених служб в протигазах", - пише російське агентство.

Як повідомляється, окупаційна влада закликала місцевих жителів сидіти вдома і дихати через ватно-марлеві пов'язки. Також стверджується, що "зона ураження хімікатами становить два кілометри".

Так звана "МНС ДНР "просить жителів"вжити заходів для додаткової герметизації своїх квартир (будинків), приміщень".

Окупанти в обстрілі заводу традиційно звинуватили ЗСУ. Українська сторона поки що не коментувала це повідомлення.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа у будівлі залізничного вокзалу в Київському районі міста.

До цього в Донецьку сталася велика пожежа на нафтобазі після вибуху.

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