Росія заявила про ризик ядерного конфлікту через нові боєголовки США

У США запустили виробництво нових ядерних боєголовок W76-2

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что начало производства в США новых ядерных боеголовок W76-2 повышает риск конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Он отметил, что об этой боеголовке говорилось в прошлогоднем обзоре политики Вашингтона в ядерной сфере.

"Уже тогда мы выражали серьезную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и конечно же повышает риски ядерного конфликта", - сказал Лавров.

Напомним, в США завод по производству ядерного оружия Pantax в штате Техас начал сборку первого серийного образца ядерной боеголовки малой мощности (5-7 килотонн) - W76-2. Запуск производства "свидетельствует о способности NNSA достичь существенной программной вехи" при реализации "масштабной национальной инициативы в области безопасности", которая осуществляется в рамках новой ядерной стратегии Пентагона, инициированной администрацией Дональда Трампа в 2018 году.

РБК-Украина сообщало, что на Совете Россия-НАТО союзники Североатлантического альянса обсудили с РФ выход США из Договора о РСМД. Союзники НАТО считают, что российская ракетная система под названием 9М729 нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Столтенберг отметил, что прогресса в переговорах с Россией по этому соглашении нет.