Росія заявила про обстріл корабля Британії в Чорному морі: що відомо

Що сталося

Міністерство оборони РФ заявило, що британський корабель Defender зайшов у "російські територіальні води" поблизу кримського мису Фіолент, хоча ці води за міжнародними нормами належать Україні.

Як стверджує російська сторона, по есмінцю Defender було зроблено попереджувальні постріли, а бомбардувальник виконав попереджувальне бомбометання за напрямком руху корабля.

Після цього в Москві заявили, що до Міноборони був негайно викликаний військовий аташе Британії.

Реакція Британії

Міністерство оборони Британії заявили, що жодних попереджувальних пострілів з боку Росії по кораблю Defender у Чорному морі не було. Лондон вважає, що росіяни проводили бойові навчання біля Криму та видали це за попереджувальний обстріл есмінця.

"Ми вважаємо, що росіяни проводили бойові навчання в Чорному морі та надавали морській громаді попереднє попередження про свою діяльність. Жодних пострілів у HMS Defender не було, і ми не визнаємо твердження про те, що на його шляху було скинуто бомби", - сказали в Британії.

Україна також відреагувала

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що інцидент біля побережжя Криму є наочним доказом української позиції про те, що Росія поводиться агресивно та провокативно у Чорному та Азовському морях.

"Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі", - сказав міністр Дмитро Кулеба.

Водночас радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що вчинок Росії є серйозним порушення міжнародного права.

"Зараз військово-політичне керівництво України, у взаємодії з союзниками, формує позицію з даного питання, яка буде доведена в короткий час по завершенню консультацій", - зазначив він.