Україна готує реакцію на обстріл британського есмінця біля Криму
Керівництво України готує офіційну реакцію на обстріл британського есмінця біля окупованого Криму. Сьогодні російський флот здійснив попереджувальні постріли в напрямку есмінця Defender.
Про це в Facebook повідомив радник голови офісу президента Олексій Арестович.
"Збройний інцидент в територіальних водах України - серйозне порушення міжнародного права в ході проведення міжнародних навчань. Зараз військово-політичне керівництво України, у взаємодії з союзниками, формує позицію з даного питання, яка буде доведена в короткий час по завершенню консультацій", - зазначив Арестович.
Нагадаємо, сьогодні Росія заявила про порушення "російського кордону" британським есмінцем Defender біля мису Фіолент (Крим). У зв'язку з цим російський бомбардувальник виконав попереджувальне бомбометання.
Мис Фіолент знаходиться на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Криму, в Балаклавському районі Севастополя. Відповідно, територіальні води, в яких стався інцидент, з точки зору міжнародного права є українськими.