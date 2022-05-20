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Росія завтра припинить постачання газу до Фінляндії

Фото: російський газ завтра перестане йти до Фінляндії (gasum.com)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація завтра, 21 травня 2022 року, припинить постачання природного газу до Фінляндії. До цього фінська сторона відмовилася переходити на нову схему оплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт фінської компанії Gasum.

Повідомляється, що "Газпром" повідомив про припинення поставок природного газу до Фінляндії за договором з Gasum в суботу о 07:00 за місцевим часом.

Також повідомляється, що з 21 травня протягом літнього сезону Gasum буде поставляти своїм клієнтам природний газ з інших джерел по трубопроводу Balticconnector. Автозаправні станції продовжать роботу в звичайному режимі.

"Дуже прикро, що поставки природного газу за нашим контрактом будуть припинені. Однак ми ретельно готувалися до цієї ситуації і за умови, що не буде перебоїв в газотранспортній мережі, в найближчі місяці ми зможемо забезпечити всіх наших клієнтів газом", - зазначив генеральний директор Gasum Міка Вільянен.

Зазначимо, до цього Gasum відмовилася перейти на нову схему оплати поставок на вимогу "Газпрому" і звернулася в міжнародний арбітраж.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в третій декаді травня розпочнеться чергова хвиля відключення європейських споживачів від поставок російського газу.

Детальніше про ситуацію в матеріалі "Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту і газ".

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