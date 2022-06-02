Росія запустила ракети по Миколаївській області: влучили в міст та тилові райони

Російські війська завдали ракетного удару по Миколаївській області. Чотири ракети влучили в раніше зруйнований міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".
Повідомляється, що по Миколаївській області було завдано масованого ракетного удару із застосуванням стратегічної авіації.
"4 крилатими ракетами противник вдарив по раніше зруйнованому залізничному мосту в районі села Трихати. Також атаковані чорноморське узбережжя Миколаївської області і тилові райони наших позицій. Очевидно, ворог намагається посилити психологічний тиск на мирне населення і підрозділи сил оборони, щоб знизити динаміку контрнаступних дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше російські війська завдали ракетних ударів по Львівській області, в результаті затримувалися більше десятка поїздів.
Також повідомлялося, що при ударі не постраждав Бескидський тунель через Карпати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.