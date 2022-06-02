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Росія запустила ракети по Миколаївській області: влучили в міст та тилові райони

Фото: Росія продовжує бити ракетами по Україні (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Російські війська завдали ракетного удару по Миколаївській області. Чотири ракети влучили в раніше зруйнований міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

Повідомляється, що по Миколаївській області було завдано масованого ракетного удару із застосуванням стратегічної авіації.

"4 крилатими ракетами противник вдарив по раніше зруйнованому залізничному мосту в районі села Трихати. Також атаковані чорноморське узбережжя Миколаївської області і тилові райони наших позицій. Очевидно, ворог намагається посилити психологічний тиск на мирне населення і підрозділи сил оборони, щоб знизити динаміку контрнаступних дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали ракетних ударів по Львівській області, в результаті затримувалися більше десятка поїздів.

Також повідомлялося, що при ударі не постраждав Бескидський тунель через Карпати.

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Миколаївська областьВійна Росії проти України