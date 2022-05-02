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Фінляндія прийме рішення про подачу заявки на вступ до НАТО 12 травня, - ЗМІ

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Гельсінкі, Понеділок 02 травня 2022 10:46
Фінляндія прийме рішення про подачу заявки на вступ до НАТО 12 травня, - ЗМІ Фото: президент Фінляндії Саулі Нііністе (flickr.com/ulkoministerio)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Фінляндії Саулі Нііністе має намір оголосити, що Фінляндія подасть заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. За даними урядових джерел, глава держави оголосить про подачу заявки на вступ Фінляндії до НАТО 12 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iltalehti.

За даними видання, президент хоче, щоб всі парламентські групи одночасно дізналися його публічну позицію щодо НАТО.

Дата була призначена на 12 травня, оскільки саме тоді різні парламентські комітети завершать роботу над звітом про зовнішню політику і політику безпеки.

Мета процедури-дозволити різним партіям одночасно схвалити заявку Фінляндії на вступ до НАТО під керівництвом президента країни.

Рішення щодо заявки Фінляндії на членство в НАТО буде прийматися в два етапи. Перший-президент Республіки оголосить про свою сприятливу позицію по НАТО. Після чого парламентські партії підтримають позицію президента.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про підтримку Фінляндії та Швеції на шляху до вступу в альянс.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомлялося, що Фінляндія і Швеція можуть подати заяву на членство в НАТО вже в другій половині травня.

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