Росія заборонила в'їзд "залученим в антиросійську діяльність" представникам Британії

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про санкції щодо представників Британії, які "залучені в антиросійську діяльність". Цим британським представникам заборонили в'їжджати в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС РФ .

Як пояснили в Росії, ці обмеження вводяться у відповідь на персональні санкції з боку Британії проти російських громадян за порушення прав людини в Чечні, а також на обмеження в рамках "Положення про глобальні антикорупційні санкції".

У Москві вважають санкції Лондона необґрунтованими і такими, що демонструють "справжні наміри керівництва Британії проводити деструктивну діяльність на двосторонньому треку".

"У відповідь на недружні дії британської влади і на основі принципу взаємності російською стороною прийнято рішення про введення персональних санкцій щодо пропорційного числа представників Британії, які щільно залучені в антиросійську діяльність. Їм закритий в'їзд на територію РФ", - заявили в російському МЗС.