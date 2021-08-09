Россия запретила въезд "вовлеченым в антироссийскую деятельность" представителям Британии

Министерство иностранных дел России объявило о санкциях в отношении представителей Британии, которые "вовлечены в антироссийскую деятельность". Этим британским представителям запретили въезжать в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД РФ .

Как объяснили в России, эти ограничения вводятся в ответ на персональные санкции со стороны Британии против российских граждан за нарушения прав человека в Чечне, а также на ограничения в рамках "Положения о глобальных антикоррупционных санкциях".

В Москве считают санкции Лондона необоснованными и демонстрирующими "истинные намерения руководства Британии проводить деструктивную деятельность на двустороннем треке".

"В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Британии, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию РФ", - заявили в российском МИДе.