Россия запретила въезд "вовлеченым в антироссийскую деятельность" представителям Британии
Министерство иностранных дел России объявило о санкциях в отношении представителей Британии, которые "вовлечены в антироссийскую деятельность". Этим британским представителям запретили въезжать в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД РФ.
Как объяснили в России, эти ограничения вводятся в ответ на персональные санкции со стороны Британии против российских граждан за нарушения прав человека в Чечне, а также на ограничения в рамках "Положения о глобальных антикоррупционных санкциях".
В Москве считают санкции Лондона необоснованными и демонстрирующими "истинные намерения руководства Британии проводить деструктивную деятельность на двустороннем треке".
"В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Британии, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию РФ", - заявили в российском МИДе.