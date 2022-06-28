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Росія заборонила в'їзд ще 25 громадянам США, в тому числі дружині і дочці Байдена

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Москва, Вівторок 28 червня 2022 12:44
Росія заборонила в'їзд ще 25 громадянам США, в тому числі дружині і дочці Байдена Фото: перша леді США Джилл Байден, дочка Ешлі і президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія розширила список громадян Сполучених Штатів, яким заборонений в'їзд на територію країни. Відтепер в РФ не зможуть в'їхати дружина президента США Джилл Байден і її дочка Ешлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

"В якості відповіді на постійно розширюються санкції США проти російських політичних і громадських діячів, в "стоп-лист" вносяться 25 американських громадян з числа відповідальних за формування русофобського курсу сенаторів, учасників т.зв. групи "Макфол-Єрмак", - йдеться в повідомленні.

У "чорний" список також потрапили сенатори Конгресу США, працівники і професори Стенфордського, Гарвардського, Єльського, Колумбійського університетів і Університету Тафтса, працівники Центру російських і євразійських досліджень, а також кількох колишніх співробітників Білого дому.

Нагадаємо, 21 травня Росія розширила санкції проти США і заборонила в'їзд віце-президенту США Камалі Харріс.

Зазначимо, Росія веде "стоп-лист" з 15 березня. У нього вже встигли потрапити президент США Джо Байден, держсекретар Ентоні Блінкен, Міністр оборони Ллойд Остін і глава Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі.

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