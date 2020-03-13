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Аваков заявив про 12 можливих випадків зараження коронавірусом у Горлівці

Новини » Надзвичайні події     13.03.2020 - 11:59
Аваков заявив про 12 можливих випадків зараження коронавірусом у Горлівці
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

МВС зараз перевіряє інформацію про можливих 12 випадків зараження коронавірусу

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що зараз перевіряють інформацію з 12 випадками коронавірусу в Горловці. Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

Аваков зазначив, що правоохоронні органи перевіряють інформацію.

"Зараз ми маємо інформацію попередньо про 12 випадків коронавірусу в Горлівці", - заявив він.

Зазначимо, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

Як повідомляється, стан хворої коронавірусом жінки, госпіталізованої в Житомирі, погіршився. Пацієнтку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Зазначається, що жінка запізно звернулася за допомогою до лікарів. Наразі її не планують перевозити до Житомира, лікування проходитиме у Радомишлі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на засіданні Кабінету міністрів заявив, що статистика в Україні по коронавірусу одна з найкращих порівняно з іншими країни.

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