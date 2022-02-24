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Росія обмежила польоти у небі вздовж кордону України

Автор: Дмитро Левицький

Російська Федерація закрила повітряний простір вздовж кордону України. Російська сторона видала відповідне попередження NOTAM для авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний NOTAM, отриманий Федеральним управлінням цивільної авіації США.

Відповідно до опублікованої на Twitter-сторінці OSINTdefender мапи, створеної на основі NOTAM, Росія заборонила авіації літати вздовж всього північно-східного кордону України.

ОНОВЛЕНО.

Цей NOTAM був виданий ще 22 лютого. Важливе уточнення! Він застосовується лише до певних рівнів польоту на певних маршрутах. Тобто Росія не повністю закрила небо вздовж українського кордону, а лише обмежила польоти в цій частині.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що керівництво Росії крок російських військ вперед. Він говорив про війська, які Росія розмістила вздовж українського кордону.

Напередодні ватажки так званих "ЛНР" та "ДНР" звернулися до Росії за військовою допомогою.

Після цього Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН.

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