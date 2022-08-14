Росія замовила в Ірана тисячу розвідувально-ударних безпілотників Shahed 129, - ЗМІ

Росія замовила в Ірану тисячі одиниць розвідувально-ударних безпілотників Shahed 129. Апарат здатний літати довше доби.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку ліванського жірналіста-аналітика Елайджа Маг'є.
Як відзначає журналіст, Іран вже передав Росії спеціальний тренажер для навчання операторів дронів.
Shahed 129 здатний використовуватись для завдання удару, або ж в якості коригувальника для артилерії та ракетних систем. Ймовірно ці ж безпілотники й застосовувались під час громадянської війни в Сирії.
Журналіст пише, що російська армії вже почала використовувати проти українських бійців перші безпілотники.
За словами Маг'є, за останні десять років Росія не приділяла уваги індустрії дронів й не вкладала у цю сферу коштів. Однак країна-окупант зосередилась на розробці гіперзвукових ракет. Тим часом Іран обрав інтенсивний розвиток індустрії дронів.
Однак, ані Росія, ані Іран наразі не підтвердили факт продажу дронів.
Характеристики Shahed 129:
Вартість одного Shahed 129 становить близько 7 млн доларів, у зв'язку з чим можна зробити висновок, що Росія уклала угоду з Іраном на близько 7 млрд доларів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія та Іран розширили своє стратегічне партнерство після того, як Росія вдерлася в Україну в лютому 2022 року.
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