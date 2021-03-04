Росія не захопила б Крим, якщо б Україна була в НАТО, - Столтенберг

Російська Федерація не окупувала б Крим, якби Україна станом на 2014 рік була країною-учасницею НАТО. Оскільки інші учасники військового альянсу заступилися б за неї.
Про це на виступі в Коледжі Європи в Брюгге заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Зокрема, він відповів на питання, чи могла б Росія окупувати Крим, якщо б Україна була в НАТО.
"Моя коротка відповідь - цього б не сталося, тому що мета існування НАТО - захищати кожного союзника", - зазначив Столтенберг.
Він додав, що в НАТО діє правило "один за всіх і всі за одного", якщо атакують одного з союзників.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчою метою Києва є одержання плану дій щодо членства в НАТО.
А новий посол України в США Оксана Маркарова назвала залучення України в систему колективної безпеки і вступ до НАТО одним з пріоритетних завдань. На її думку, виконання цього плану можливо за підтримки Вашингтона.
"Ми сподіваємося за підтримки нашого стратегічного партнера максимально швидко зробити всередині країни все необхідне, щоб отримання ПДЧ і наш вступ до НАТО стали реальністю як можна швидше", - заявила вона.