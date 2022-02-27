Росія захопила ще два українські судна в Чорному морі

В ході війни Росії проти України захоплені ще два українські кораблі. Обидва захоплення здійснені в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що напередодні в північно-західній частині Чорного моря російські війська захопили ще два цивільних судна під прапором України.

Зокрема, в територіальному морі Румунії в 22 милях від острова Зміїний танкер "Афіни" отримав команду підійти до військового корабля Росії для проведення огляду. Крім того, морські прикордонники зафіксували різку зміну курсу суховантажем "Принцеса Ніколь", який також з румунських вод прямував до острова Зміїний.

Майже відразу, як тільки обидва цивільних судна підійшли до військових кораблів РФ, вони припинили виходити на зв'язок. Вже сьогодні вранці системи автоматичної ідентифікації суден показали їх перебування в 18 милях від окупованого Криму.

На обох судах перебувають майже 50 мирних членів екіпажів.