RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія затримала в Криму рибальське судно України

Автор: Анастасія Рокитна

У Криму російські прикордонники затримали українське судно. На борту катера були виявлені два члени екіпажу - громадяни України.

Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомили в Прикордонному управлінні ФСБ Росії, на борту катера були виявлені "кілька десятків особин камбали-калкан і ската, понад п'ять тисяч метрів сіток з вічком від 185 до 220 мм". Затримання сталось в ніч з 19 на 20 квітня.

Вже 21 квітня Чорноморський світовий "суд" Криму визнав капітана судна 1987 року народження винним у скоєнні адміністративного правопорушення і призначив йому покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 257 тисяч рублів з конфіскацією знарядь вчинення.

Нагадаємо, Росія починає військові навчання в морі в Криму. Підрозділи морської піхоти вже занурені на великі десантні кораблі і десантні катери.

Зазначимо, Російська Федерація обмежила польоти над Кримом і Чорним морем з 20 по 24 квітня. У повідомленні для пілотів цей регіон назвали небезпечним.

Також німецьке видання Spiegel повідомило, що Росія побудувала в Криму новий військовий табір.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяУкраїнаКримсудно
Читайте також
Напад на Україну не буде легкою прогулянкою, - Аваков
Омбудсмен України оцінила перспективи обміну полоненими
Прогноз погоди