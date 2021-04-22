Росія затримала в Криму рибальське судно України

У Криму російські прикордонники затримали українське судно. На борту катера були виявлені два члени екіпажу - громадяни України.

Як повідомили в Прикордонному управлінні ФСБ Росії, на борту катера були виявлені "кілька десятків особин камбали-калкан і ската, понад п'ять тисяч метрів сіток з вічком від 185 до 220 мм". Затримання сталось в ніч з 19 на 20 квітня.

Вже 21 квітня Чорноморський світовий "суд" Криму визнав капітана судна 1987 року народження винним у скоєнні адміністративного правопорушення і призначив йому покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 257 тисяч рублів з конфіскацією знарядь вчинення.