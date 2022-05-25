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Росія забрала з крейсера "Москва" тіла і секретне обладнання, - розвідка

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Київ, Середа 25 травня 2022 01:24
Росія забрала з крейсера "Москва" тіла і секретне обладнання, - розвідка Фото: Росія забрала з крейсера "Москва" тіла і секретне обладнання (twitter. com. osinttechnical)
Автор: Артур Родивилов

Російські військові забрали зі знищеного крейсера "Москва" тіла загиблих моряків. Також окупанти вилучили секретне обладнання та документацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалія".

Як повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, Росія проводила рятувальну операцію на затонулій "Москві". Скібіцький стверджує, що операція тривала як мінімум два тижні.

"Були залучені від п'яти до семи кораблів. В основному, це були рятувальні кораблі, катери, буксири, які діставали тіла, знімали всю апаратуру, яка там засекречена і проводили зачистку цього крейсера - діставали те, що там залишилося і що не повинно потрапити в руки третьої країни", - повідомив представник ГУР МО.

Увечері 13 квітня українські військові завдали по крейсеру удар крилатими ракетами "Нептун", російська сторона підтвердила тільки пожежу з детонацією боєкомплекту. При цьому Міноборони Росії заявило про повну евакуацію екіпажу.

Наступного дня в Росії повідомили, що пожежу нібито загасили, але флагман затонув при буксируванні. Пізніше офіційно підтвердили загибель тільки одного члена екіпажу, 27 осіб оголосили зниклими безвісти.

Вважається, що це найдорожча військова втрата Росії у війні проти України, оскільки залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн доларів.

Нагадаємо, у квітні з'явилися знімки затонулого крейсера "Москва" на дні Чорного моря.

Також були опубліковані фото корабля після попадання по ньому українських ракет.

РБК-Україна зібрало головні досягнення в відбитті агресії Росії за три місяці.

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