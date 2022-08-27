РФ заблокувала підсумковий документ конференції з ядерного договору із згадкою про ЗАЕС

Заступник директора Департаменту нерозповсюдження і контролю над озброєннями МЗС Росії Іван Вишневецький заявив на підсумковому засіданні конференції з розгляду ДНЯЗ, що "на жаль, по цьому документу немає консенсусу".

Він стверджує, що багато країн, а не тільки Росія, не згодні з "цілим безліччю питань" в 36-сторінковому проєкті документа.

У проєкті документа є як мінімум три конкретні згадки про Запорізьку АЕС, у тому числі вираження "серйозної стурбованості" станом безпеки, військовими діями на станції та втратою українською владою контролю над об'єктом. У проєкті висловлюється підтримка зусиль МАГАТЕ щодо візиту місії на ЗАЕС.

Документ потребує схвалення всією 191 країною-учасницею договору, спрямованого на стримування поширення ядерної зброї.

Конференція з розгляду дії ДНЯЗ має проводитися кожні п'ять років, але її відклали через пандемію COVID-19. Наступна конференція запланована на 2026 рік.

Раніше в Кремлі заявили, що не розглядають можливість продовження договору між Росією і США про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. На цей час між РФ і США немає ніяких відносин.

Водночас посол РФ в США Анатолій Антонов запропонував Вашингтону приступити до переговорів по розробці договору, який прийде на зміну СНО-3. Держдеп раніше говорив про зацікавленість у продовженні договору після 2026 року.

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