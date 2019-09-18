Росія заблокувала дату розведення сил на Донбасі

Російська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи, яке відбулося сьогодні, 18 вересня, заблокувала розведення сил і районі Золотого і Петровського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарку Оліфер у Facebook.

За її словами, українська сторона підтвердила готовність до розведення сил.

"Українська сторона підтвердила готовність до розведення сил і засобів в районі Золотого і Петровського. Натомість російська сторона заблокувала визначення можливої дати розведення. Така позиція ставить під загрозу ситуацію з безпекою на цих дільницях", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що президент України Володимир Зеленський планує здійснити розведення сил і засобів вздовж всієї лінії розмежування на Донбасі. У разі прогресу президент планує здійснити розведення військ на всій лінії розмежування на Донбасі.

Крім того, українська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи висунула умови реалізації "формули Штайнмайера". Представник України в ТКГ зазначив, що українська сторона не має принципових заперечень по суті т. н. формули Штайнмайера про місцеві вибори.