Росія висилає норвезького дипломата у відповідь на дії Осло

Міністерство закордонних справ Росії викликало норвезького посла через рішення Осло щодо висилки російського дипломата, причетного до шпигунського скандалу. Норвезькому послу повідомили, що одного з дипломатів посольства оголошено "персона нон грата".

Про це йдеться у заяві прес-служби російського МЗС.

Так, упродовж 3 днів акредитація цього норвезького дипломата буде припинена в Росії. У цей термін дипломат повинен залишити територію Російської Федерації.

"З російського боку було підкреслено, що деструктивна лінія, яка проводиться норвезькою владою, неминуче негативно позначається на атмосфері двосторонніх відносин. Відповідальність за наслідки такої політики повністю лягає на Осло", - додали в МЗС.

Нагадаємо, нещодавно у Норвегії спалахнув шпигунський скандал, у причетності до якого звинуватили співробітника російського посольства.

Після цього МЗС Норвегії оголосило російського дипломата "персона нон грата" та попросило його залишити країну.