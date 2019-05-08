Росія висилає двох шведських дипломатів

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Висилку дипломатів назвали відповіддю на відмову Швеції у візі російському дипломату

Росія вислала двох співробітників посольства Швеції з країни. Про це повідомив прес-секретар МЗС Швеції Патрік Нільссон, передає РБК-Україна з посиланням на видання Expressen.

За словами шведського дипломата, таке рішення Росії є "відповіддю на відмову надати шведську візу російському дипломату".

"Росія попросила двох шведських дипломатів покинути країну", - заявив Нільссон.

Висилку дипломатів як відповідну міру підтвердила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Як зазначає видання, суперечка між Росією і Швецією триває вже кілька місяців, зокрема з-за скандалу з співробітником дипмісії в Стокгольмі Євгеном Умеренко.

У лютому шведські спецслужби заявили, що Умеренко в одному з ресторанів зустрічався з 45-річним громадянином Швеції, завербованим Росією. В результаті шведські контррозвідники припустили, що росіянин був співробітником Служби зовнішньої розвідки РФ.

У Швеції були незадоволені тим, що Умеренко продовжував перебувати на території Швеції, незважаючи на неодноразові вимоги відправити його додому.

Наголошується, що в Росію Помірно повернувся лише наприкінці березня.

Після цього РФ запросила дипломатичні візи для нових співробітників, але отримала відмову.

Нагадаємо, згідно зі звітом шведських спеціальних служб, опубликованому в березні, Російська Федерація є головною загрозою для безпеки Швеції з-за пропаганди і кібератак.