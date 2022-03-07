Росія випустила по Україні близько 600 ракет, - Міноборони США

З початку вторгнення Росія випустила по українській території близько 600 ракет. При цьому система ППО України все ще залишається ефективною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

За словами високопоставленого представника Міністерства оборони США, з моменту початку вторгнення в Україну 24 лютого було вироблено близько 600 запусків російських ракет. При цьому співрозмовник видання не зміг підтвердити повідомлень про застосування Росією касетних боєприпасів або термобаричної зброї.

Представник Міноборони додав, що система протиповітряної та протиракетної оборони України все ще ефективна і продовжує активно використовуватися. Хоча, уточнив він, Росія не залишає спроб завоювати панування в українському повітряному просторі.