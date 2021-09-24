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Росія виконала військові стрільби в Чорному морі на тлі навчань Rapid Trident

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П'ятниця 24 вересня 2021 10:11
Росія виконала військові стрільби в Чорному морі на тлі навчань Rapid Trident Фото: Росія виконала військові стрільби в Чорному морі на тлі навчань Rapid Trident (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерія Поліщук

В анексованому Криму російські військові кораблі виконали ракетні та артилерійські стрільби. Маневри Росії проходять на тлі навчань України за участю США Rapid Trident.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Газета.ги.

У навчаннях були задіяні п'ять кораблів і катерів флоту: патрульні кораблі "Дмитро Рогачов" і "Павло Державін", корабель на повітряній подушці "Самум", а також ракетні катери "Шуя", "Івановець" і "Р-60".

Повідомляється, що із зенітно-ракетних і артилерійських комплексів були вражені морські і повітряні цілі.

Нагадаємо, що в Криму військові РФ провели навчання з бойовими танковими стрільбами.

Додамо, що раніше в Чорному морі почала військові навчання російська підводний човен.

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