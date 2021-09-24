Росія виконала військові стрільби в Чорному морі на тлі навчань Rapid Trident

В анексованому Криму російські військові кораблі виконали ракетні та артилерійські стрільби. Маневри Росії проходять на тлі навчань України за участю США Rapid Trident .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Газета.ги .

У навчаннях були задіяні п'ять кораблів і катерів флоту: патрульні кораблі "Дмитро Рогачов" і "Павло Державін", корабель на повітряній подушці "Самум", а також ракетні катери "Шуя", "Івановець" і "Р-60".

Повідомляється, що із зенітно-ракетних і артилерійських комплексів були вражені морські і повітряні цілі.