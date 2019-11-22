Росія не виконала вимоги Міжнародного трибуналу, - МЗС

Російська Федерація порушила умови Міжнародного трибуналу з морського права щодо повернення захоплених українських військових кораблів та членів їх екіпажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства закордонних справ у Facebook.

Як заявили в зовнішньополітичному відомстві, Росія не виконала вимогу Трибуналу протримавши 24 українських моряків ще 4 місяці перш ніж звільнити з полону. Росія знову порушила наказ Трибуналу, знявши обладнання та озброєння з повернутих військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".

У МЗС наголосили, що Росія і сьогодні продовжує порушувати вимоги Міжнародного трибуналу, оскільки відмовляється визнавати імунітет українських моряків та повертати вилучене з кораблів обладання.

"Для того, щоб покласти край цьому триваючому порушенню UNCLOS (конвенції ООН з морського права - ред.), Україна має право на остаточне, обов'язкове рішення про те, що Росія порушила статті 32, 58, 95 та 96 цієї конвенції", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Арбітражний суд у Гаазі вчора, 21 листопада, почав перші слухання у справі "Україна проти Росії", а саме щодо нападу на українські військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" в Керченській протоці.

Крім того, заступник глави МЗС Олена Зеркаль заявила, що справа "Україна проти Росії" щодо українських моряків є терміновою. Вона наголошувала, що Україна вимагає остаточного, обов'язкового рішення про визнання РФ винною у порушенні низки статей Конвенції ООН з морського права.