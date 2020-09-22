Росія "вимиває" українське населення з Криму, - Кислиця

Російська Федерація намагається витіснити з Кримського півострова проукраїнська населення. За час анексії до Криму були перевезені десятки, а то і сотні тисяч росіян.

Про це в інтерв'ю "Крим. Реалії" заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, в ООН знають про цю проблему.

"В останній резолюції по Криму є пункт про демографічні зміни населення в Криму. І це величезна проблема ... Перспектива вимивання проукраїнського населення в Криму - вона реальна. І це те, чого домагається країна-окупант в Криму - максимально видавити будь-якого - будь це кримські татари або інше етнічна меншина ", - сказав Кислиця.

За даними підконтрольного Росії управління статистики по Криму, з 2014 року населення півострова виросло на 20 тисяч осіб. У той же час в Офісі генпрокурора України повідомляли, що за час анексії з Криму виїхали близько 48 тисяч осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що в червні Кислиця направив лист генсеку ООН, в якому повідомив про репресії з боку РФ проти жителів Криму.

Також повідомлялося, що Україна в ООН засудила порушення прав дітей в окупованому Криму.