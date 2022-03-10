Росія виходить із Ради Європи

"Недружні Росії держави ЄС і НАТО, зловживаючи своєю абсолютною більшістю в Комітеті міністрів Ради Європи (КМСЄ), продовжують лінію на руйнування Ради Європи та загального гуманітарно-правового простору в Європі", - йдеться у заяві.

У МЗС РФ вважають, що нібито "хід подій стає незворотнім".

"Росія не має наміру миритися з цими підривними діями, що здійснюються колективним Заходом у руслі насадження "порядку, заснованого на правилах" на заміну зневаженого США та їх сателітами міжнародного права", - вказано у заяві.

Там також повідомили, що Росія "не братиме участі в перетворенні "натовцями" і слухняно наступним за ними ЄС найстарішої європейської організації на черговий майданчик для заклинань про західну перевагу і самолюбування", - повідомили в російському МЗС.

"Нехай насолоджуються спілкуванням один з одним, без Росії", - додають у заяві.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Рада Європи збирається позбавити Російську Федерацію членства у Венеціанській комісії. Комітет міністрів має намір ухвалити відповідне рішення сьогодні.

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