Росія виділила 64 млн доларів на забезпечення водопостачання в Криму

Російська Федерація виділила 4,95 млрд рублів (64,4 млн доларів) для створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Про це повідомляє прес-служба російського уряду.

Наголошується, що виділені кошти підуть на будівництво водозабору на річці Бельбек з очисними і інженерними спорудами, а також на інфраструктуру для перекидання води з Кадиковського кар'єра.

Будівельні роботи буде вести Міністерство оборони Росії.

"Після того, як об'єкти введуть в експлуатацію, їх передадуть у власність Севастополя", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що понад 870 млн рублів (11,3 млн доларів) виділять на капітальний ремонт водопроводів, заміну застарілого обладнання та розробку додаткових свердловин.

Кошти надійдуть з резервного фонду російського уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через проблеми з водою в Криму будуть примусово викуповувати приватні свердловини. Крім того, так званий глава Криму Сергій Аксьонов запропонував підключати прокуратуру у разі опору кримчан в цьому питанні.

Згідно з офіційною позицією України, води в Криму не вистачає на розвиток військових об'єктів, населення забезпечене повною мірою. Проблема з водопостачанням на півострові спостерігається кілька років після анексії, коли Київ перекрив подачу води у Північно-Кримський канал.