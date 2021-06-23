RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія видала свої навчання за нібито обстріл британського есмінця, - Арестович

Автор: РБК-Україна

Сьогоднішній інцидент з нібито обстрілом британського есмінця біля окупованого Криму є інформаційною операцією Російської Федерації. Москва видала за цей обстріл свої артилерійські навчання на півострові.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"За повідомленням британської сторони, ніякого обстрілу не було. Росіяни видали артилерійські навчання, які у них там проводилися на певній відстані від маршруту британського есмінця, за нібито обстріл. І для мене це зараз виглядає, як інформаційно-психологічна операція стратегічного масштабу, яка з російського боку була реалізована на рівні офіційних повідомлень і заяв Міністерства оборони РФ і яка спрямована на підрив навчань "Сі Бриз-2021", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готує офіційну реакцію на обстріл британського есмінця біля Криму.

Сьогодні російська сторона заявила про те, що есмінець Defender нібито порушив "кордон" і в його напрямку здійснили попереджувальне бомбометання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаКримВеликобританияобстрелэсминец