Росія обрала шлях ескалації, але Україна не планує наступальних операцій, - Шмигаль

"Наша держава стикнулася з найбільшими викликами з часів нашої Незалежності. Визнання Росією псевдооб'єднань на території українського Донбасу - це чергове порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.. Росія вчергове обрала шлях погроз, шантажу, військової ескалації", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна в свою чергу залишається відданою політико-дипломатичному шляху вирішення конфлікту.

"Ми не планували і не плануємо наступальних операцій, ми прагнемо миру", - наголосив прем'єр.