RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія обрала шлях ескалації, але Україна не планує наступальних операцій, - Шмигаль

Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що країна залишається відданою лише дипломатичному шляху урегулювання збройного конфлікту на сході країни. Україна не планує жодних наступальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання Кабміну.

"Наша держава стикнулася з найбільшими викликами з часів нашої Незалежності. Визнання Росією псевдооб'єднань на території українського Донбасу - це чергове порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.. Росія вчергове обрала шлях погроз, шантажу, військової ескалації", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна в свою чергу залишається відданою політико-дипломатичному шляху вирішення конфлікту.

"Ми не планували і не плануємо наступальних операцій, ми прагнемо миру", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, у МЗС заявили, що Україна має два плани, щоб зупинити російське вторгнення.

Також стало відомо, що подальші агресивні дії РФ проти України вкрай імовірні вже в короткій перспективі - експерт назвав п'ять можливих сценаріїв подальшого розвитку подій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис ШмигальВійська РФВторгнення Росії до України