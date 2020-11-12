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Росія вводить проти Німеччини і Франції санкції у відповідь через Навального

Москва, Четвер 12 листопада 2020 13:31
Росія вводить проти Німеччини і Франції санкції у відповідь через Навального
Фото: Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Росія вводить санкції у відповідь щодо Німеччини і Франції через ситуацію з Олексієм Навальним. У РФ вважають, що опозиціонера могли отруїти, але вже після госпіталізації.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, ТАСС передає.

Він заявив, що Росія не може виключати версії про отруєння Навального або на території Німеччини, або в літаку, який доставив його в берлінську клініку.

Нагадаємо, Навальний впав у кому 20 серпня. У російському Омську лікарі заявили, що робочий діагноз - порушення обміну речовин. Російські медики не знайшли в організмі опозиціонера отрут. Через два дні після госпіталізації з ініціативи сім'ї Навального перевели в клініку "Шаріте" в Берліні.

Пізніше німецький уряд повідомив, що Навальний був отруєний речовиною класу "Новачок", яка потрапляє під дію Конвенції про заборону хімічної зброї.

Згодом Франція і Німеччина розробили пропозиції з санкціями проти деяких осіб, які можуть бути причетні до отруєння Навального. Ці пропозиції були підтримані країнами Євросоюзу.

Як повідомляло РБК-Україна, Євросоюз запровадив санкції проти РФ через отруєння Навального в середині жовтня.

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