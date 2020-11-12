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Россия вводит против Германии и Франции ответные санкции из-за Навального

Москва, Четверг 12 ноября 2020 13:31
Россия вводит против Германии и Франции ответные санкции из-за Навального
Фото: Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Россия вводит ответные санкции в отношении Германии и Франции из-за ситуации с Алексеем Навальным. В РФ считают, что оппозиционера могли отравить, но уже после госпитализации.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он заявил, что Россия не может исключать версии об отравлении Навального либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику.

Напомним, Навальный впал в кому 20 августа. В российском Омске врачи заявили, что рабочий диагноз - нарушение обмена веществ. Российские медики не нашли в организме оппозиционера ядов. Спустя два дня после госпитализации по инициативе семьи Навального перевели в клинику "Шарите" в Берлине.

Позже немецкое правительство сообщило, что Навальный был отравлен веществом класса "Новичок", которое попадает под действие Конвенции о запрете химоружия.

Впоследствии Франция и Германия разработали предложения с санкциями против некоторых лиц, которые могут быть причастны к отравлению Навального. Эти предложения были поддержаны странами Евросоюза.

Как писало РБК-Украина, Евросоюз ввел в действие санкции против РФ из-за отравления Навального в середине октября.

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