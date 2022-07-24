Росія вдруге за тиждень розширила список "недружніх країн"

Росія вдруге розширила список так званих "недружніх країн", додавши до нього острови Гернсі, Мен і Багами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд РФ.

Багамські острови ввели заборону на фінансові операції з Банком Росії, Міністерством фінансів і низкою кредитних організацій РФ. Через це Москва включила державу в список "недружніх країн".

Російський Кабмін пояснив, що острови Гернсі і Мен потрапили в список, оскільки підтримали санкції, введені Великобританією.

Нагадаємо, що Росія 20 липня розширила свій список "недружніх країн" і додала до нього Грецію, Данію, Словенію, Хорватію і Словаччину.

При цьому в ЄС засудили рішення РФ і попередили, що такі переліки тільки погіршують відносини.

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