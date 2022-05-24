ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія після вступу Фінляндії в НАТО захоче зміцнити кордон, але не зможе, - розвідка

Новость на русском →
Гельсінкі, Вівторок 24 травня 2022 10:10
Росія після вступу Фінляндії в НАТО захоче зміцнити кордон, але не зможе, - розвідка Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Після вступу Фінляндії до НАТО Росія заявить про необхідність зміцнити нову ділянку кордону з альянсом. Однак через брак ресурсів Кремль не зможе цього зробити.

Про це заявив глава розвідцентру сил оборони Фінляндії полковник Есапеккі Вехкаоя, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

На його думку, в найближчі кілька років Росія не зможе зробити практичні кроки в зміцненні кордонів з Північноатлантичним альянсом, оскільки її армія буде ослаблена війною в Україні.

Вехкаоя заявляє, що військова розвідка Фінляндії відмінно уявляє собі, що відбувається і планується в Росії.

Нагадаємо, Росія запланувала розгорнути додаткові сили через бажання Фінляндії та Швеції вступити до НАТО.

Крім того, керівник Кремля Володимир Путін назвав помилкою вступ Фінляндії до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Финляндия
NEWS
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
DAILY
До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України