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Росія цілком може планувати застосування хімічної зброї,- Столтенберг

Автор: Марія Кучерявець

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія цілком може планувати застосування хімічної зброї проти України. Він застеріг Путіна від цього військового злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

"Тепер, коли були зроблені ці помилкові твердження, ми повинні зберігати пильність, тому що цілком можливо, що Росія сама могла б планувати операції з хімічною зброєю, використовуючи цю брехню. Це було б військовим злочином", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше США допустили, що Росія може застосувати проти України хімічну або біологічну зброю.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відреагував на звинувачення Росії в підготовці хімічних атак. Глава держави запитав у російського керівництва: ви що, вирішили провести "дехімізацію" нашої країни?

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Детальніше про те, що відбувається в Україні прямо зараз, про ситуацію в різних містах, оперативні дані від ключових відомств і вся актуальна інформація - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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