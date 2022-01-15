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Росія про можливість нових переговорів з США: чекаємо письмових відповідей

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Субота 15 січня 2022 16:58
Росія про можливість нових переговорів з США: чекаємо письмових відповідей Фото: голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький (lslutsky.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що Росія очікує нових переговорів з США і НАТО щодо "гарантій безпеки". Але Москва очікує від США і НАТО відповідей в письмовому вигляді по кожному із запропонованих пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Слуцького в Telegram.

"Росія, безумовно, розраховує на продовження переговорів, а не їх імітацію. Але перш за все Москва чекає від США і НАТО відповідей письмово по кожному із запропонованих пунктів", - написав він.

При цьому Слуцький додав, що питання гарантій нерозширення НАТО і нерозміщення озброєнь поблизу кордонів Росії "залишаються абсолютним імперативом".

Нагадаємо, 13 січня відбулася зустріч ОБСЄ та Росії щодо "гарантій безпеки". За її підсумками Москва пригрозила "катастрофічними наслідками", якщо її вимоги не будуть виконані.

При цьому 12 січня у Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО, а днем раніше пройшла зустріч делегацій РФ і США.

Додамо, що у Кремлі незадоволені результатами двох раундів переговорів щодо "гарантій безпеки".

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