Подоляк про нові закиди РФ Ізраїлю: Є країна, яка для Росії сьогодні не є нацистською?
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на звинувачення Ізраїлю російським Міністерством закордонних справ у підтримці "неонацистського режиму" України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Подоляка в Twitter.
Радник Єрмака припустив, що російська влада сьогодні готова назвати нацистами переважну більшість країн світу. Виняток – залежні від РФ авторитарні режими.
"Після звинувачення Кремлем Ізраїлю (!) в державній підтримці нацизму маю лише одне питання. Чи є у світі хоч якась країна, яка, на думку Росії, сьогодні не є нацистською? Окрім Сирії, Білорусі та Еритреї, звісно", – написав Подоляк.
Раніше Ізраїль ухвалив рішення збільшити гуманітарну та військову допомогу Україні. Причиною такого кроку стали останні заяви очільника російського МЗС Лаврова.
Після звинувачення Кремлем Ізраїлю (!) в державній підтримці нацизму маю лише одне питання. Чи є у світі хоч якась країна, яка, на думку Росії, сьогодні не є нацистською? Окрім Сирії, Білорусі та Еритреї, звісно.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 3, 2022
До слова, Україна перенесла День перемоги над нацизмом у Другій світовій на 8 травня.
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