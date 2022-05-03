Подоляк про нові закиди РФ Ізраїлю: Є країна, яка для Росії сьогодні не є нацистською?

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на звинувачення Ізраїлю російським Міністерством закордонних справ у підтримці "неонацистського режиму" України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Подоляка в Twitter.

Радник Єрмака припустив, що російська влада сьогодні готова назвати нацистами переважну більшість країн світу. Виняток – залежні від РФ авторитарні режими. "Після звинувачення Кремлем Ізраїлю (!) в державній підтримці нацизму маю лише одне питання. Чи є у світі хоч якась країна, яка, на думку Росії, сьогодні не є нацистською? Окрім Сирії, Білорусі та Еритреї, звісно", – написав Подоляк. Раніше Ізраїль ухвалив рішення збільшити гуманітарну та військову допомогу Україні. Причиною такого кроку стали останні заяви очільника російського МЗС Лаврова. Після звинувачення Кремлем Ізраїлю (!) в державній підтримці нацизму маю лише одне питання. Чи є у світі хоч якась країна, яка, на думку Росії, сьогодні не є нацистською? Окрім Сирії, Білорусі та Еритреї, звісно. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 3, 2022