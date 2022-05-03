ru ua
Вт, 03 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Подоляк про нові закиди РФ Ізраїлю: Є країна, яка для Росії сьогодні не є нацистською?

Новость на русском →
Київ, Вівторок 03 травня 2022 16:17
Подоляк про нові закиди РФ Ізраїлю: Є країна, яка для Росії сьогодні не є нацистською? Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на звинувачення Ізраїлю російським Міністерством закордонних справ у підтримці "неонацистського режиму" України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Подоляка в Twitter.

Радник Єрмака припустив, що російська влада сьогодні готова назвати нацистами переважну більшість країн світу. Виняток – залежні від РФ авторитарні режими.

"Після звинувачення Кремлем Ізраїлю (!) в державній підтримці нацизму маю лише одне питання. Чи є у світі хоч якась країна, яка, на думку Росії, сьогодні не є нацистською? Окрім Сирії, Білорусі та Еритреї, звісно", – написав Подоляк.

Раніше Ізраїль ухвалив рішення збільшити гуманітарну та військову допомогу Україні. Причиною такого кроку стали останні заяви очільника російського МЗС Лаврова.

До слова, Україна перенесла День перемоги над нацизмом у Другій світовій на 8 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна МЗС РФ Ізраїль Офіс президента
NEWS
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні