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СБУ зірвала спецоперацію Росії з дискредитації ОБСЄ

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Україна, Понеділок 30 травня 2022 12:41
СБУ зірвала спецоперацію Росії з дискредитації ОБСЄ Фото: СБУ зірвала спецоперацію Росії (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія хотіла дискредитувати Моніторингову місію ОБСЄ, звинувативши наглядачів у шпигунстві на користь України. Служба безпеки попередила операцію спецслужб РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Для того, щоб скомпроментувати ОБСЄ, ворог планував здійснити провокації у тимчасово окупованих населених пунктах півдня та сходу України.

Окупанти вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та "вибивали" з них компрометуючу інформацію. Зокрема, у Херсоні працівники ФСБ прийшли до наглядача, представившись СБУ та знімаючи на камеру, вони змусили чоловіка підписати "угоду про негласну співпрацю" на офіційному українському бланку.

Також загарбники затримали декількох представників ОБСЄ за те, що ті нібито "зливали" інформацію.

Крім того, з 16 по 23 травня ФСБ у місцевому офісі Місії, погрожуючи вбивством, змушували працівників дати свідчення щодо пограбування приміщення нібито українськими націоналістами та правоохоронцями. Також спецслужби РФ вимагали звинуватити керівника ОБСЄ у незаконній співпраці з Україною.

"Згідно з отриманими даними, ворог планує використати "зрежисовані" відеоматеріали для підготовки постановочних сюжетів, що дискредитують ОБСЄ з подальшим їх поширенням через міжнародні ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

СБУ продовжує виявляти факти підривної діяльності окупантів, встановлювати всі обставини злочинів та їх організаторів.

Нагадаємо, на кордоні з Білоруссю затримали російського військового із паспортом України.

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