Росія через війну в Україні вислала п'ятьох хорватських дипломатів

Росія оголосила про висилку п'яти співробітників посольства Хорватії в Москві. Оскільки Загреб допомагає Україні у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ .

"У МЗС Росії був викликаний посол Хорватії у РФ Томіслав Цар, якому був виражений рішучий протест у зв'язку з безпідставними спробами влади Хорватії покласти на Росію провину за військові злочини в Україні і наданням хорватською стороною військової допомоги неонацистському київському режиму", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з допомогою, а також "недружніми кроками Загреба", п'ятеро співробітників хорватського посольства були оголошені персонами нон грата.