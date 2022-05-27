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Росія через війну в Україні вислала п'ятьох хорватських дипломатів

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Москва, П'ятниця 27 травня 2022 12:00
Росія через війну в Україні вислала п'ятьох хорватських дипломатів Фото: Росія через війну в Україні вислала п'ятьох хорватських дипломатів (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Росія оголосила про висилку п'яти співробітників посольства Хорватії в Москві. Оскільки Загреб допомагає Україні у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

"У МЗС Росії був викликаний посол Хорватії у РФ Томіслав Цар, якому був виражений рішучий протест у зв'язку з безпідставними спробами влади Хорватії покласти на Росію провину за військові злочини в Україні і наданням хорватською стороною військової допомоги неонацистському київському режиму", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з допомогою, а також "недружніми кроками Загреба", п'ятеро співробітників хорватського посольства були оголошені персонами нон грата.

Нагадаємо, 11 Квітня Хорватія оголосила про висилку 18 російських дипломатів і шести співробітників адміністративно-технічного персоналу.

Раніше держави Адріатико-Іонічного регіону, включаючи Сербію і Хорватію, прийняли декларацію, в якій вторгнення Росії в Україну названо "незаконним і невиправданим".

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