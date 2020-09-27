Росія втручалася у вибори США ще на початку 2000-х років, - Помпео

Влада США готова гарантувати безпеку прийдешніх у країні президентських виборів. Ніхто, в тому числі й Росія, не зможе вплинути на результати голосування.

Держсекретар США Майк Помпео заявив про це в інтерв'ю телеканалу WISC-TV.

Глава Держдепу звинуватив Москву у спробах впливу на американський демократичний процес, уточнивши, що "зусилля Росії щодо втручання у вибори мають давню історію".

"Це відбувалося на початку 2000-х років, це сталося знову у 2016 році, це відбувалося на проміжних виборах у 2018 році", - заявив Помпео.

Держсекретар при цьому підкреслив, що в останньому випадку адміністрація американського президента Дональда Трампа "захистила голос кожного". Помпео пообіцяв, що на майбутніх виборах глави держави влада зробить те ж саме.

"Ми ясно дали зрозуміти Росії, що подібна поведінка є неприйнятною, і я впевнений, що ми проведемо надійні та безпечні вибори, де Росія не матиме впливу на результат", - сказав держсекретар.

Нагадаємо, раніше США розширили антиросійські санкції. Вашингтон звинувачує кілька компаній у втручанні в американські вибори, справи України та кібератаки.

Також влада країни оновила санкції за кібератаки та втручання в американські вибори, під які потрапили один українець і троє росіян. У "чорний список" був включений депутат Верховної ради Андрій Деркач.

Також РБК-Україна писало, що 15 липня США ввели санкції проти трьох фізичних і п'ятьох юридичних осіб, пов'язаних з наближеним до президента Росії бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого називають куратором так званої "фабрики тролів".