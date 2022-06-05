Росія є головним винуватцем світового дефіциту зерна, - Борель

"Росія несе пряму відповідальність за дефіцит зерна та замість припинення своєї агресії активно прагне перекласти її на міжнародні санкції", - написав Боррель.

За його словами, обмеження, які запровадили країни ЄС, не впливають на російську сільськогосподарську продукцію та її транспортування.

"Санкції ЄС спрямовані проти здатності Росії продовжувати війну. Вони не націлені на пшеницю", - наголосив голова дипломатії ЄС.