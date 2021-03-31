Росія під виглядом навчань заводить війська на територію Білорусі, - Хомчак

За словами військового, Україна це відслідковує та планує відповідне реагування.

"Ми бачимо, що Росія під різними маскувальними заходами, під різними навчаннями заводить свої війська на територію Білорусі, граючи своїми мускулами на півночі Білорусі щодо країн Балтії, щодо Польщі і щодо України", - повідомив він.

Хомчак зазначив, що Рада прийняла важливий закон щодо укомплектування Збройних сил резервістами за рішеннями президента України, не проводячи в країні мобілізацію.

"Досвід у нас за цих 7 років є. Нам це було дуже необхідно. Сьогодні воно в нас є. Ми зможемо в найкоротший термін, за декілька днів наростити зусилля на декілька сотень тисяч військовослужбовців, які підготовлені, які пройшли війну, які мають досвід, які вміють воювати", - зазначив він.