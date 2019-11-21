Пєсков: претензії України щодо кораблів не вплинуть на нормандський саміт

Фото: Дмитро Пєсков (flickr.com)

У Кремлі відреагували на претензії про стан звільнених кораблів

Претензії України про те, що Росія передала захоплені в Керченській протоці кораблі в неналежному стані, не вплинуть на саміт нормандської четвірки. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, "відсутність унітазів на звільнених кораблях" не може вплинути на плани проведення саміту в нормандському форматі.

"Думаю, що вплинути не можуть. Тим більше, що на цей рахунок вже було надано роз'яснення з ФСБ", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що з українських кораблів "Яни Капу", "Нікополь" і "Бердянськ" були демонтовані деякі засоби зв'язку і навігаційне обладнання. Російська сторона стверджує, що кораблі під час передачі їх в Україні були в нормальному стані.

У той же час президент України Володимир Зеленський заявив, що на ремонт українських військових катерів після повернення з російського полону знадобиться три місяці. Він також зазначив, що Київ буде звертатися до РФ з приводу демонтованого обладнання та озброєння.