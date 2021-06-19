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"Росія веде війну на всіх фронтах": в Міноборони відреагували на фейк про заморозку допомоги США

Автор: РБК-Україна

Міністр оборони Андрій Таран розкритикував інформацію про заморозку військової допомоги США Україні. Він звинуватив Росію в поширенні фейків.

Про це йдеться в заяві на сайті Міноборони.

За словами міністра, Росія веде війну проти України на всіх фронтах, у тому числі інформаційному.

"Не дивно, коли так звані "ЗМІ" держави-агресора відпрацьовують завдання з інформаційних операцій. Вони є неприхованою зброєю воєнної машини РФ", - сказав Таран.

Він також додав, що з 2020 року Міністерство оборони України реалізовує другий етап оборонної реформи.

"На початку квітня 2021 року Міністерство оборони України підготувало та передало Міністерству оборони США відповідний підсумковий документ (щодо проведення реформ, - ред.), який 11 червня 2021 року, після відповідної сертифікації Пентагоном та Держдепартаментом, був схвалений Конгресом США", - повідомив Таран.

Раніше у Білому домі заявили, що відомості про призупинення допомоги Україні у сфері безпеки є абсурдними. На даний момент Києву надана в повному обсязі допомога, запланована Конгресом.

Днями видання Politico повідомило, що Білий дім призупинив багатомільйонну військову допомогу Україні.

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