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Росія веде кампанію дезінформації, щоб виправдати вторгнення в Україну, - МЗС Британії

Автор: Валерія Поліщук

Влада Росії веде кампанію дезінформації, спрямовану на виправдання військового вторгнення в Україну. У МЗС Британії закликали РФ припинити агресію проти України.

Про це заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення чиновниці в Twitter.

"Росія веде кампанію дезінформації, спрямовану на дестабілізацію і виправдання вторгнення в суверенну сусідню Україну. Росія повинна припинити свою агресію, деескалацію і почати конструктивні переговори", - написала вона.

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Білий дім підготував 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну.

Крім того, раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що російський президент Володимир Путін повинен вибрати або шлях ескалації і санкцій, або продовження переговорів.

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