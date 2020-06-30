Росія збільшила транзит газу Україною через зупинку "Турецького потоку"

Російська Федерація в червні істотно збільшила транзит газу південною гілкою газотранспортної системи (ГТС) України. Зростання обсягів транзиту викликано зупинкою газопроводу "Турецький потік".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Оператора ГТС України.

Повідомляється, що в червні транзит газу по південному маршруту ГТС України склав 26,5 млн кубометрів, що на 50% перевищує показники травня і в 4 рази більше ніж у квітні.

"Зростання обсягів транспортування газу пов'язане з плановою зупинкою на ремонт газопроводу "Турецький потік" з 23 по 28 червня", - йдеться в повідомленні.

У компанії уточнили, що в цей період середній режим прокачування за трансбалканським напрямком збільшився з 0,2 до 4 млн кубометрів на добу.

Зазначимо, з початку 2020 року російський "Газпром" фактично припинив повноцінне використання потужностей ГТС України для транзиту до Туреччини і Балкан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ГТС України перейшла на спецрежим через повені в Карпатах; ремонтні бригади готуються вийти на пошкоджені ділянки, як тільки спаде вода.

На початку червня повідомлялося, що транзит газу по території України за січень-травень скоротився до 20 млрд кубометрів. Це майже у два рази менше ніж за аналогічний період минулого року.