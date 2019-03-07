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Нафта дорожчає на скороченні видобутку в країнах ОПЕК

Новини » Енергетика    07.03.2019 - 10:02
Нафта дорожчає на скороченні видобутку в країнах ОПЕК
Фото: ціна на нафту Brent перейшла до зростання (lukoil.ru)

Ціни на нафту знаходяться вище позначки 66 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 7 березня 2019 року, піднялася вище позначки 66 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:38 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 66,16 долара. Це на 0,64% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, ф'ючерси на нафту ростуть на тлі скорочення видобутку в країнах-учасницях ОПЕК і санкцій Вашингтона проти Венесуели та Ірану. У той же час рекордний обсяг виробництва в США і зростання запасів обмежують подальший підйом цін.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA) запаси нафти в США минулого тижня зросли значно сильніше, ніж очікувалося - на 7,07 млн барелів (до 452,9 млн барелів). Видобуток нафти в США залишається на рекордному рівні в 12,1 млн барелів на добу.

Нагадаємо, раніше Національний банк України назвав причини зростання світових цін на нафту. Вагомими факторами були зростання імпорту нафти Китаєм і зниження загального видобутку в ОПЕК в основному за рахунок Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту та Анголи.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що ціни на нафту стають занадто високими.

 

Нафта подешевшала через зростання запасів у США
Новини України Brentнефтьторги
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